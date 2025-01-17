Kırşehir genelinde 222 okulda, 2 bin 547 sınıfta eğitim gören 42 bin 163 öğrenci yarıyıl tatiline başlamanın heyecanını yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde duygularını dile getiren Dilda Altunsaray; "Tatil için çok heyecanlıyım. Dinlenip ailemle zaman geçirmek istiyorum” derken, Hayriye Elif Aydoğmuş ise “Arkadaşlarımdan biraz uzak kalacağım ama tatil yapmak da güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de başlayan sömestir tatili çerçevesinde öğrenciler iki haftalık dinlenme dönemine girdi. Veliler de törene katılarak çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.