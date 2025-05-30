KIRŞEHİR (İHA) – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kırşehir’de düzenlenen "İnsansız Hava Aracı ile Arazide Kayıp Arama Yarışması", aynı zamanda bir saha tatbikatı niteliği taşıdı. Etkinlikte, insansız hava araçlarının (İHA) afet ve acil durum yönetimindeki rolü test edilerek, teknolojik imkanların sahadaki uygulamaları gözler önüne serildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yarışma formatında gerçekleştirilen bu faaliyetin, sahip olunan teknolojiyi en etkin şekilde kullanma amacı taşıdığını vurgulayarak, "Özellikle kayıp kişi ve canlıların bulunmasında İHA’lar önemli avantajlar sağlıyor. 81 ilimizde termal özelliklere sahip drone’larımız bulunuyor. Toplam drone sayımız 170’e ulaştı. Ayrıca aktif olarak çeşitli İHA sistemlerini de kullanıyoruz" dedi.

Pehlivan, AFAD’ın şimdiye dek 570 personeli drone pilotu olarak eğitip sertifikalandırdığını belirterek, bu yetkinliğin sahadaki müdahale kapasitesine doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Tatbikat sırasında eksikliklerin yerinde tespit edildiğini ve bu doğrultuda yeni adımlar atılacağını ifade eden Pehlivan, afet yönetiminde "hazırlık, müdahale ve iyileştirme" olmak üzere üç aşamalı yapıyı benimsediklerini belirtti. Bu yaklaşımın, 12. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan Türkiye Afet Yönetim Stratejisi ile uyumlu olduğunu aktardı. Pehlivan ayrıca, afet bölgelerinde yapay zeka teknolojilerinden de faydalanacaklarını, drone sistemlerinin sürekli güncellenerek geliştirildiğini belirtti. Pehlivan, "Toplamda 43 farklı araç ve gereç kullanıyoruz. Bunların 17’sini yerlileştirdik ve millileştirdik. Bu süreçte Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN ve HAVELSAN gibi kurumlarla iş birliği içindeyiz" diye konuştu.

AFAD, teknoloji destekli afet yönetiminde yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği kapasiteyi her geçen gün artırarak, muhtemel afetlere daha hazırlıklı hale gelmeyi hedefliyor. Kırşehir’de yapılan tatbikat yarışmasında Antalya, Afyon ve Samsun illeri ekipleri arama kurtarma faaliyetinde ilk üçe girdi.