KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de canlı hayvan pazarında satışa çıkarılan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inek, 240 bin TL’ye alıcı buldu. 1 ton ağırlığındaki inek, uzun süre alıcılar ve vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Kırşehir’de kurulan Ticaret Borsası Hayvan Pazarı’nda Hayvan Pazarı, bu hafta rekor ağırlığa sahip bir ineğe ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inek, hem boyutları hem de sakinliğiyle pazarcıların gözdesi geldi.

Rekor fiyata satıldı

İneğin sahibi Abdullah Köksal, hayvanın beslenmesine ve bakımına uzun süredir özel olarak önem verdiklerini belirterek, "Kendi yetiştirmemiz, getirir getirmez de pazarlığımız oldu" dedi. Pazara gelen bazı vatandaşlar da bir tonluk ineğin yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Kırşehir Ticaret Borsası yetkilileri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluğun artmasını beklediklerini ve bu tarz özel hayvanların pazara olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Kırşehir canlı hayvan pazarından küçükbaş hayvanlar 16 bin bandında fiyatla yer alırken büyükbaş hayvanlar hisseli 30 bin TL’den alıcısını bekliyor.