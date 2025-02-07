Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında 14 ilçede 78 kilometre asfalt-yama ve 39 kilometre yol-açma genişletme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; vatandaşların güvenilir ve hızlı ulaşım sağlaması amacıyla kent merkezinden kırsal mahallere kadar birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında 14 ilçede 78 kilometre asfalt-yama, 39 kilometre yol açma-genişletme, 109 kilometre düzenleme, 26,5 kilometre heyelan, 211 kilometre kazı stabilize dolgu, 2 bin 500 ton alt temel serim, 20 kilometre karla mücadele çalışması yaptı.

Kulp ilçesine bağlı Aygün, Yaylak, Ağaçkorur, Özbek, Taşköprü, Akdoruk, Yuvacık, Temra, Bayır, Çukurca, Güleç, Bayırkonak, Dolun, Tepecik, Akbulak, Karpuzlu, Elmalı, Akçesir, Hamzalı, Tuzla, Uzunova, Yeşilköy, Karaman ve İnkaya mahalle yollarında ocak ayında toplam 77 kilometre düzenleme, 20 kilometre asfalt-yama, 26,5 kilometre heyelan çalışması, 35 kilometre yol açma genişletme, 20 kilometre karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Sur ilçesine bağlı Aslanoğlu, Kabasakal, Boztepe mahallelerinin 13 kilometre uzunluğundaki yollarında toplamda 595 ton asfalt-yama yapılırken, Bağlar ilçesine bağlı Çiçekli, Develi, Kabahıdır, Kılıçkaya, Çiçekyurt mahalle yollarında ise 353 ton asfalt-yama ve 13 kilometre yol dolgusu; Kayapınar ilçesine bağlı Nargün mezrasında ise 60 ton alt temel çalışması yapıldı.

Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe, Yaytaş Çakmak, Ulular, Alangör, Ekinciler mahalle yollarında 24 kilometre asfalt-yama; Çermik ilçesine bağlı Yiğitleraylar ve Alabuğday mahalllerinde 22,5 ton asfalt-yama, 240 ton ise yol dolgu; Ergani ilçesine bağlı Dereboyu ve Yukarı Kuyular mahalle yollarında 38 ton asfalt-yama, 870 ton ise alt temel serimi çalışması gerçekleştirildi.

Bismil ilçesine bağlı Ataköy, Kurmuşlu, Başpınar, Bakacak, Eliaçık, Ambar, Sarıtoprak, Meydanlık, Aşçayırlı, Babahaki, Demirkıran, Eriktepe, Of ve Alibey mahalle yollarında 29,5 kilometre düzenleme, 40 ton asfalt-yama, 3 kilometre yol açma-genişletme çalışmaları yapıldı.

Dicle ilçesine bağlı Aktay, Aşağısakal, Altay, Bozova mahallelerinde 108 ton asfalt-yama, 10 ton heyelan çalışması, 160 ton alt temel serimi; Eğil ilçesine bağlı Gündoğdu, Mezelek, Baysu, Baver, Laçinler, Gürünlü mahallelerinde 3 kilometre düzenleme, 510 ton alt temel serimi; Hani ilçesine bağlı Çukur ve Bozuk mahallerinde 240 ton alt temel serimi; Silvan ilçesine bağlı Alibey ve Sulubağ mahallelerinde ise 44 ton asfalt-yama çalışması tamamlandı.