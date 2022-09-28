Aile konusunu yazmaya karar verince yıllar önce yeni evlat edinilmiş ikiz bebekleri hatırladım. O kadar sakin ve sessizdiler ki, sanki kulaklarına bir ses senin annen baban yok, sus ağlama demişti. Ebeveynlerinin kanatları altında büyüme şansı olan bebekleri susturmak için anne babalar türlü türlü yöntemler denerken bu ikizler ne acıktıklarında ne altları kirlendiğinde ağlamıyorlardı.

Aileniz varsa sesiniz gür çıkar, aileniz varsa kanatlarınız açılır, aileniz varsa ait olduğunuz bir yer vardır ve aileniz varsa büyürken yol haritası yapabileceğiniz tecrübeler rehberiniz hazırdır. Aileniz yoksa kimseniz yoktur, yalnız uçmayı elbet öğrenirsiniz ama kim bilir kaç kez düşüp kaç kez kalkarak…

Aile; toplumun en küçük birimidir,temel yapı taşıdır.Ailenin sağlamlığı kadardır toplumun sağlamlığı. Bir toplum aile yapısı ne kadar güçlüyse o kadar güçlüdür. Aile insanlığın varoluşundan bugüne kadar varlığını hep sürdürmüş sosyal bir yapıdır. Zaman içerisinde birçok değişikliğe uğramış olsa da aile sistemi hep var olmuştur, her zaman da önemini korumuştur.Aile neslin devamı içinde çok önemlidir.Aile, bireylerin hayata adım attığı ilk basamaktır. Kişiliğin temellerinin oluştuğu ilk okuldur. Aile kişinin maddi, manevi tüm ihtiyaçlarının karşılıksız olarak karşılandığı yegâne kurumdur. Aile bireyin kendini ait hissettiği, sevip sevildiği, değer gördüğü aynı zamanda içinde çok farklı sistemleri barındırarak işleyen bir sistemler bütünüdür. Sistem düzgün çalışmazsa veya bir parça arıza verirse tüm sistem sarsılır veya çöker. O kadar da hassas bir dengesi vardır. Aile aile aile… Çok önemli, çok hassas, çok kıymetli bir Sistem. İyi korumak ve sağlam temellere oturtmak gerek.

Bireyler için dünyaya geldiği andan itibaren başlayan ama sonu olmayan bir var oluş hikayesidir. Bir kez girdiniz mi kapısından içeri,bir daha asla çıkamayacağınız tek mekân. Ölseniz de, dünyanın öbür ucuna gitseniz de damarlarınızda akan kan, yedi nesil öncesine kadar taşıdığınız ve yedi nesil sonranıza aktaracağınız genlerinizin mimarı aileniz hep sizinle olacak. O yüzden iyi bir aileye sahip olmak büyük şans. Çünkü aileden aldığımız tüm özelliklerimiz bizimle mezara kadar gidiyor, bizden sonrada geride kalan nesillerde devam ediyor. Hazır yeri gelmişken evlenmeyi düşünenlere de küçük bir tavsiye; Evleneceğiniz kişinin ailesini, köklerini iyi araştırın ve lütfen gerçekten size uygun bir aile ise o zaman imzayı atın. Düşünün bahçemize ekeceğimiz tohumların bile en kalitelisini seçeriz. Kaldı ki gelecek nesillere aktaracağımız genlerin de sağlam ve kaliteli olması çok kıymetli bence. İnce eleyin sık dokuyun aile olacağınız kişileri.

Aile olmak aynı evi, aynı duyguları, varlığı, yokluğu, acıyı, mutluluğu her şeyi ortaklaşa paylaşarak yaşayabilmektir. Aile olmak, bir yuva kurmak, topluma yeni bireyler kazandırmak ve yetiştirmek… Herkes tabii ki en iyi çocukları, en mutlu bireyleri, en başarılı nesilleri, en en en… Her daim en iyi evlatları yetiştirmek için çabalar, çırpınır. Bunun için de birçoğu kendi köken ailesinden öğrendikleriyle, bir kısmı bu öğrendiklerine kendi tecrübelerini ekleyerek, bazıları öğrendikleri ve araştırıp okuduklarıyla evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır. Yöntemler farklı olsa da amaç hep aynı. En iyi çocukların ebeveyni olmak ama inanın ne kadar çok şey bilirse bilsin insanoğlu, karşıdaki kendi çocuğunuz da olsa zorlandığınız, tıkandığınız noktalar oluyor. Çocuk eğitimi konusunda, çocukların gelişim dönemleriyle ilgili, insan ilişkilerine dair ne kadar çok şey bilirse bilsin insan, mutlaka eksik kaldığı, yetemediği durumlar da oluyor.

Ben yıllardır kendi çapımda, elimden geldiğince, dilim döndüğünce yazılarımla ebeveynlere rehberlik etmeye çalışıyorum. Biliyorum ki hatırı sayılır bir okuyucu kitlem var ve birçok ebeveynin ışığı oluyor yazdıklarım. Herkese bu anlamda çok teşekkür ediyorum.

Yalnız başıma çıktığım bu yolda artık yalnız değilim. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yakın zamanda başlatılan ‘’AİLE OKULU PROJESİ’’ ile ebeveynlerin yollarına ışık tutmayı, ebeveynlere çocuk eğitimi ve aile ilişkileri konusunda doğru rehberliği yapmayı amaçlayan eğitimler düzenlemeye başladı. Üstelik bu eğitimler ücretsiz ve bulunduğunuz adrese en yakın Halk Eğitim Merkezlerinde. Ben de yazılarımın yanında aile okulu eğitimlerinde çok kıymetli ebeveynlerle bir araya gelecek olmaktan çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.

‘’Aile Okulu Projesi

Çocukların sosyal, duygusal olarak desteklenmesi ve salgının onlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirilmesini hedefleyen Aile Okulu Projesi kapsamında veliler, aile okulunda aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuklara olumlu davranış kazandırma yöntemlerine ışık tutması amacıyla aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler, ilk yardım, çevre koruma bilinci'nden oluşan 10 farklı ders alıyor.’’

https://www.meb.gov.tr/aile-okulu-projesi-emine-erdogan-ve-bakan-ozerin-katildigi-programla-kamuoyuna-tanitildi/haber/27276/tr,(25/09/2022,21:04)

Hadi ebeveynler okula…

Hem çocuklarımızın sağlıklı ve doğru eğitimi, hem kendi iletişim dilini güçlendirmek ve geliştirmek, hem eşinizle daha sağlıklı ve doğru iletişimi yakalayabilmek adına herkesi aile okulu eğitimlerine bekliyoruz. Nerede olursanız olun, mutlaka en yakınınızda bir aile okulu kursu vardır. Zaman kaybetmeden kayıtlarınızı yaptırın.

HAFTANIN ÖNERİSİ: Kendinizde çocuk ve aile konusunda en iyi olduğunuz yönlerinizi ve en zayıf hissettiğiniz durumları keşfetmeye ne dersiniz?