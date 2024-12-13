Kırklareli Kent Konseyi ve Kentsel Gelişim Platformu işbirliğiyle ; Kırklareli’nin hangi temalarla ve değerlerle nasıl bir yerde olmasını hedeflediği Kırklareli’nin Geleceği İçin Vizyon Çalışması çalıştayında kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin tanımlanmasını yaparak uzmanlar , kamu kurumları , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri , kent ve köy yaşayanları ile birlikte beklentileri tespit ettiğimiz çalıştayı Kırklareli Barosu konferans salonunda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Disiplinler arası çalışma hedefi ; yerel ve merkezi yönetimin desteğiyle oluşturduğumuz Kırklareli Kentsel Gelişim Platformu Kentsel Gelişim Statejileri öneri Çalıştayı, Kırklareli Üniversitesinden akademisyenler Kırklareli geneli bilgilerin sunumuyla başladı.

Karakoç özeline yoğunlaşan masa çalışmalarıyla devam etti.

•Sürdürülebilir gelişim planlaması

* Çevre ve Ekoloji

* Yerel Kalkınma

* Ulaşım ve hareketlilik Stratejileri

* Afet ve Kentsel Dirençlilik

* Akıllı Şehir Çözümleri ve E-Belediyecilik

* Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunması

* Sosyal Yaşam Ve Katılım

* Hukuki Çerçeve konularında

toplam 9 başlıkta masa çalışmaları yapıldı.

Sanayileşme, göç, sosyo-ekonomik vb. pek çok nedenlerle gittikçe büyüyen ve beraberinde sorunları da artan kentimiz , küreselleşme ile paralel yaşanan yerelleşmenin doğal bir sonucu olarak yeni anlamlar kazanmakta .

Yerelleşme ile birlikte, kentlerin yerel değerlerin üzerinde odaklanan konuların ilk sıralarında yer alması, kentlerde yaşanan sıkıntılara yine kent ve kent yaşamı perspektifinden çözümler üretilmesini de gündeme getirildi.

Bu süreçte, kent sakinlerinin yaşam biçimlerinin kent gerekleriyle uyumlu bir kültürü yansıtması hedeflenmektedir. Kentli olma bilinci çerçevesinde sorumluluk, aidiyet ve gönüllülük unsurları kentli olmanın temel unsurlarıdır. Ayrıca, yerel halkın demokratik değerlere sahip çıkması noktasında yönetime etkin katılımı, kent imkânlarından adil yararlanması, kentte huzur ve güvenle yaşaması, kentte kendini geliştirme imkânını bulabilmesi ve kent yönetiminden kaliteli hizmet talep etmesi gibi kentsel sorumluluk alanları bulunmaktadır. Kentin sürdürülebilir gelişim içinde büyümesinin sağlanması, kent imkanlarının korunması, kent sakinlerinin kentlerini sahiplenmesi, kentin huzur mekanlarına dönüştürülmesi gibi alanlarda kent yönetiminin yanında kentte yaşayanlara da önemli roller düşmektedir.

Kentsel Gelişim Statejileri öneri çalıştayına destek veren tüm kurum , kuruluşların temsilcilerine ,

Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Barosuna ,çalıştaya giden süreçte gönüllü olarak birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza , çalıştaya yön veren Kırklareli Üniversitenden akademisyenlerimize ,

farklı üniversitelerden davet ettiğimiz alanlarında uzman hocalarımıza teşekkür edildi.