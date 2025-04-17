Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı üretim sezonu hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı köylerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde çiftçiler ile bir araya geldi. Üreticiler 2025 yılı üretim sezonu hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu üreticiler ile bir araya gelerek üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve 2025 yılı üretim sezonu hakkında çiftçi toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.