Kırklareli’nde tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde doğaya 2 bin samuray arıcığı salındı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Demirköy ilçesinde Kahverengi Kokarca Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi çerçevesinde Samsun ilindeki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 2 bin samuray arıcığı doğaya salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, meyve ağaçlarının ciddi bir zarar gördüğünü ifade ederek, "Biyolojik mücadele için zararlının yumurtalarına parazit etkisi yapan samuray arıcıkları doğaya salındı. Bu yöntemle hem ürün kayıplarını azaltmayı hem de kimyasal kullanımını en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.