Kırklareli’nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Uğur Turan Başkanlığında yapıldı.

2024 Ekim ayı Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Uğur Turan Başkanlığında gerçekleşti. Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Mülki İdare Amirleri, Genel Kolluk Kuvvetleri ve ilgili Kurum Yetkilileri katıldı.

Toplantıda mülki idare amirleri, genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum yetkililerince asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, 2024 yılı Eylül ayının genel değerlendirmesi yapılarak, genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirilirken, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.