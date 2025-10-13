Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli’nde okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Kırklareli’nde "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen deprem tatbikatı yapıldı. Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği okulda alarm çalmasının ardından öğrenciler sınıflarında "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı. Ardından öğretmenlerin koordinesinde öğrencileri hızlı bir şekilde tahliye etti.

Senaryo gereği okulun üçüncü katındaki bir sınıfta rahatsızlanan öğrenci ekipler tarafından sedye ile dışarı çıkarıldı. Daha sonra öğrenci Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tatbikatın sonunda okul bahçesinde öğrencilere muhtemel afetlerde yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Tatbikata katılan Vali Uğur Turan ise tatbikatların önemli olduğunu söyledi.