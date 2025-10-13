13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde, Burdur’da ’deprem tahliye tatbikatı’ gerçekleştirildi. Tatbikat esnasında öğrencilerin oyunculuğu gerçeği aratmadı.

Ekim ayı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde, Burdur’da tüm okullarda eş zamanlı ’deprem tahliye tatbikatı’ yapıldı. USO Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikata Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci katıldı. Senaryo gereği yapılan Ağlasun ilçesinde yaşanan 6.9 şiddetinde deprem yaşandı. Deprem anında çök-kapan-tuttun uygulaması yapıldı. Daha sonra öğrenciler öğretmenlerinin koordinasyonunda okul dışına çıkarak güvenli alanda toplandı. Deprem esnasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken sınıfta mahsur kalan öğrenci, ekipler tarafından kurtarıldı. Deprem tatbikatı sırasında öğrencilerin yakınları gibi rol yapan öğrenciler alkış aldı. Ekiplere zorluk çıkaran öğrenciler, sanki gerçekten yakınları enkaz altında kalmış gibi ağladı.

"Afetlere dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak bir tatbikat gerçekleştirdik"

Tatbikat sonrasında açıklamada bulunan Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, "13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak afetlere dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikat çerçevesinde Valiliği’miz, AFAD, Sağlık Müdürlüğü’müz, Belediye Başkanlığı’mız, Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ve ilgili kamu kuruluşlarının katılımıyla birlikte gerçekleştirmiş olduk. Ülkemiz afetlerle sık sık karşılaşılan bir ülke olduğu için alacağımız önlemler hayat kurtarıyor. Hem dikkat çekmek için hem de öğrencilerimizi bilinçlendirmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla bir afet tatbikatı gerçekleştirdik" dedi.