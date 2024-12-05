Kırklareli’nde acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla başlatılan “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” sisteminin tanıtımı yapıldı.

Kırklareli’nde acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen amacıyla başlatılan “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” lansmanı yapıldı. Sağlık Yerleşkesi Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonunda gerçekleşen lansmana Vali Uğur Turan, kamu ve kurum yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Lansmanda konuşan Vali Turan, Kırklareli’ndeki sürücülerin kurallara uyduğunu anlatarak, “Bu kentin insanları kurallara uyuyor. Bu kentin insanlarını gönülden tebrik ediyorum. Hem şoförlerini hem yayalarını, paydaşlarımız kamu kurumlarımızı, STK’larımızı tebrik ediyorum bu güzel kentte son derece uyum var” dedi.

Vali Turan, sürücülerin yayalara önem verdiğini ifade ederek sürücülerin yaya geçitlerine uygun bir şekilde yavaşladıklarını söyledi. İnsan hayatının önemine değinen Turan, bulunduğu bölgelerde kuralara uyduğunu anlattı.

Turan, Trabzon’da kaza geçirdiği belirterek acil sağlık hizmetlerindeki çalışanların hızla müdahale ettiğini ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi. Vali Turan, acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanlara emeklerinde dolayı teşekkür etti

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Özkan Kara’nın gerçekleştirdiği sunumun ardından öğrenciler fermuar sistemini anlatan gösteriler yaptı. Program sonunda jandarma, polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ekipman tanıtımı yapıldı.