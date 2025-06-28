Kırklareli’nde ’Bilim Kafe’ buluşmalarında şekerin vücuda etkileri uzmanlar tarafından vatandaşlara anlatıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda ’Bilim Kafe’ buluşmaları Kırklareli’nde yapıldı. Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda gerçekleştirilen buluşmalarda şekerin vücuda etkileri konuşuldu.
Etkinlikte konuşan Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, bilimsel bilgileri parklara taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Bilim İletişimi Ofisi, bilimsel bilgilerin halkla buluşturulmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Bilgileri üniversite laboratuvarlarından, amfilerden ve bilimsel dergilerden alıp parklara ve sokaklara taşıma hedefindeyiz" dedi.
Daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Esma Oğuz, şekerin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.