Kırklareli Bahçeşehir Koleji ve Montessori Koleji arasında ilk buluşma, Burgaz’da gerçekleştirildi. Türkiye de 9-10 Mayıs'ta Kırklareli ve Edirne'de yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve toplumların birbirlerini tanıyarak kültürel bağlar kurmasını amaçlayan projede, Kırklareli Ticaret Borsası Türkiye tarafında koordinatörlüğü üstlendi.

ETKİNLİKLERİN BULGARİSTAN AYAĞI TAMAMLANDI

Bulgaristan tarafında koordinasyonu Burgaz Ticaret Odası yürüttü. Proje kapsamında öğrenciler birlikte etkinlikler düzenleyerek birbirlerinin kültürlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Bu süreçte farklı toplumlar arasında anlayış ve dostluk temelli bir bağ kurulması hedeflendi.

TÜRKİYE ETABI 9-10 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK

Projenin Türkiye ayağı ise 9-10 Mayıs tarihlerinde Kırklareli ve Edirne'de yapılacak. Etkinlik programı kapsamında, Bulgar öğrenciler Edirne’yi ziyaret edecek ve Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı ile yönetim kurulu tarafından kabul edilecek. Eğitim ve kültürel faaliyetlere dair çeşitli programlarla misafir öğrencilere destek sunulacak.

Bu anlamlı projeyle hedeflenen, yeni nesillerin farklı kültürlerle tanışarak barış ve kardeşlik dolu bir geleceğin inşasına katkıda bulunmalarıdır.