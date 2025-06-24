İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kırklareli’nin, hastalıktan ari işletmeler sayısı bakımından Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Kırklareli’nde "Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı" Vali Uğur Turan başkanlığında Ticaret Borsası’nda yapıldı. Toplantıda tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Turan, kentte coğrafi işaretli ürün sayısını da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarım ve hayvancılıkta Kırklareli’nin durumu hakkında bilgi verdi. Karaca, tarım arazilerinin yüzde 90’ında tarla bitkilerinin yetiştirildiğini belirterek, "Kentte 1 milyon dekar alanda ayçiçeği üretimi yapılıyor. Ayçiçeğinde üretim açısından 4. sıradayız. Yine kanola üretiminde 7 bin 500 dekar üretim alanı ile 5. sıradayız. Buğdayda 1 milyon 200 bin dekar alanda yaptığımız üretimle ülkemizde 9. sıradayız. Çeltikte 10. sırada üretim yapmaktayız" dedi.

"Hastalıktan ari işletmeler sayısı bakımından Türkiye’de 1. sıradayız"

Hayvancılık sektöründe Kırklareli’nin önde gelen iller arasında yer aldığını ifade eden Karaca, "Kırklareli önemli bir hayvancılık üretim merkezi. 155 bin büyükbaş ve 360 bin küçükbaş üretimimiz, 54 bin de arılı kovanımız var. Hayvancılık deyince ilimizde profesyonel işletmeler ön plana çıkıyor. Günlük yaklaşık bin ton süt üretimimiz var, süt veriminde Türkiye ortalamasının yüzde 60 üzerindeyiz. Bu bizim için çok önemli bir rakam. Bazı işletmelerde hayvan başına süt üretimi 40 kilonun üzerine çıkıyor. Bin ton sütün yarısını AB onaylı işletmeler üretiyor. Yani Avrupa’nın herhangi bir ülkesine ihracatta sıkıntı yaşamıyoruz. Hastalıktan ari işletmeler sayısı bakımından Türkiye’de 1. sıradayız. Bu bizim için gurur kaynağı. İlimizde bu yatırımlar artmaya devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sorunlar ve sektörlerin gelişimine yönelik önerilerde bulunuldu.