Kırşehir Futbol Kulübü’nün mücadele edeceği 3. Lig’de gruplar belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla 3. Lig’de yer alan 64 takım bölgesel kriterler göz önünde bulundurularak seçildi. 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Kırşehirspor’un rakipleri de belli oldu. Yeşil beyazlı takımın grubunda; 12 Bingöl Spor, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Diyarbekir Spor, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Kahramanmaraş Spor, Karaköprü Belediye Spor, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Kilis Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Mazıdağı Fosfat Spor, Niğde Belediyesi Spor, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Silifke Belediye Spor, Suvermez Kapadokya Spor ve T. Metal 1963 Spor yer alacak.

Kırşehir FK; 2024-2025 sezonunda 3. Lig 1 Grup’u 12. sırada 29 puanla tamamlamıştı. Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon 7 kez galip gelirken 15 maçtan da mağlup ayrılmıştı.