Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında terörle mücadele kursu gören 38. dönem kursiyer uzman erbaşlar yemin etti.

Törene Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Soma Kaymakamı Ünal Koç, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Adem Şakrak, MCBÜ Kırkağaç MYO Okul Müdürü Prof. Dr. Ali Konuralp, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Olgun, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından protokolün askerleri selamlaması ile başladı. 1136 Kursiyer Uzman Erbaş’ın toplu halde yemin etmesinin ardından, askerler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı.

Aileler tarafından yoğun katılımın olduğu yemin töreninin finalinde ise uzman çavuşların aileleriyle hasret gidermesi duygu dolu anlara sahne oldu. Tören sonrası ailelerine kavuşan uzman erbaşlar büyük mutluluk yaşadı.