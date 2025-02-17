Saadet Partisi Kırkağaç İlçe Teşkilatı kongre heyecanı yaşadı. Kongreye tek listeyle giren Mehmet Abokan, Saadet Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı oldu.

Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Zekai Yılmaz, Saadet Partisi Manisa İl Teşkilat Başkanı Abdullah Yılmaz, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Necdi Özkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özçetin, Kırkağaç Sebze Meyve ve Umum Pazarcılar Derneği Başkanı Onur Akyol, Saadet Partisi Akhisar, Soma, Salihli, Turgutlu, Kula, Sarıgöl, Alaşehir, Demirci ilçe başkanları, siyasi partilerin başkanları, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede sırasıyla Saadet Kırkağaç İlçe Başkanı İlyas Gönültaş, Başkan Adayı Mehmet Abokan, Saadet Manisa İl Başkanı Zekayi Yılmaz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. 35 delegesi olan partinin kongresine katılan 19 üyenin tamamının oyynu alan Mehmet Abokan yeni Saadet Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı oldu.

İHA Muhabirine bir açıklama yapan Saadet Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Abokan, "Hem ilçemize hem de partimize hayırlı olsun. Bana destek olan tüm değerli partililerime ve kongremize katılan değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Bundan sonra ilçemiz için elimizden geldiğince çalışacağız" dedi.

Abokan’ın başkan olduğu Saadet Partisi Yönetim Kurulu listesinde Ahmet Kadir Bayraktar, Ali İzmirli, Aydın Kelebek, Barış Tutkun, Emrullah Sayar, Erdal Öyke, Erkan Girgin, Hasan Uyan, Hayrettin Şenel, İlyasl Gönültaş ve Mustafa Özkan yer aldı.

İl Kongre Delegeleri ise şu isimlerden oluştu. "Abdullah Yılmaz, Mehmet Abokan, Hayrettin Şenel, İlyas Gönültaş, Emrullah Sayar, Erdal Öyke."