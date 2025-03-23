Kırıkkale’de uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde yapılan operasyon sonucunda, "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan aranan T.K. (46) isimli hükümlü yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.