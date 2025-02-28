Kırıkkale’de kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.R. idaresindeki 06 RY 516 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, kavşak geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.