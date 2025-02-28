Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2024-25 Akademik Yılı Bahar Dönemi açılış dersi, "İlahiyat İlimlerinin Güncel Anlamı" başlığında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İSAM Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2024-25 Akademik Yılı Bahar Dönemi açılış dersi, "İlahiyat İlimlerinin Güncel Anlamı" başlığında gerçekleştirildi. Konuşmasına akademik hayata Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladığını belirterek başlayan Prof. Dr. Murteza Bedir, Sakarya Üniversitesinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ve kurumun son 20 yılda birçok alanda öncülük yaptığını ifade etti. Sözlerine ilahiyat fikrinin ortaya çıkış tarihiyle başlayan Prof. Dr. Bedir, cumhuriyetin ilk yıllarında ilahiyattaki derslerin "Kelam", "Fıkıh", "Tasavvuf ve Tarikatlar" ve "İslam Felsefesi yerine "Kelam Tarihi", "Fıkıh Tarihi", "Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi" ve "İslam Felsefesi Tarihi" gibi isimlerde olduğuna dikkat çekti. O dönemde dünyada hakim olan pozitivist ve bilimselci yaklaşımın bir uzantısı olarak o derslerin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bedir, söz konusu yaklaşıma göre dinlerin yok olup tarihe karışacağının kabul edildiğini söyledi. İlahiyat müfredatında olması beklenen derslerin de bir şekilde hukuk, felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi disiplinlerin konusu olduğundan bunların hem kendi bölümlerinde hem de ilahiyatta verilmesinin yanlış karşılandığını açıklayan Prof. Dr. Bedir, bundan ötürü ilgili disiplinlerin sadece tarihiyle ilgili derslerin programa alındığını ifade etti. Konuşmasının ilerleyen kısımlarında medreselerin yerini ilahiyatların değil, üniversitenin aldığının altını özellikle çizen Prof. Dr. Bedir, ilahiyatın konumuyla ilgili tarihi detayları aktararak sözlerini sonlandırdı.