Kırıkkale’de aniden bastıran sağanak yağış sonrası il özel idare ekipleri, taşan dereler ve selin etkili olduğu köy yollarında onarım çalışması başlattı.

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı İmamoğluçeşmesi, Ambardere ve Deredüzü köyleri ile Balışeyh ilçesinin Yenice köyü ve Merkez ilçeye bağlı Aşağımahmutlar ile Kazmaca köylerinde etkili olan yağışlar sonucu tarım arazileri zarar gördü, yollar sel sularıyla kaplandı. Taşan dereler ve sürüklenen taş-toprak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle selin sürüklediği malzemeleri temizleyip, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı, hasar gören yolların bakım ve onarımı yapıldı.

Öte yandan, Yahşihan ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Devlet Bahçeli Bulvarı’nda sel oluştu, trafik kısa süreliğine aksadı.