Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda, İstiklal Marşı’nın anlamı ve milli birlik ruhunun önemini vurguladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Valiliğin koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte, İstiklal Marşı’nın anlamı ve Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisi bir kez daha vurgulandı. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dereceye giren öğrenciler tarafından İstiklal Marşı şiiri okundu ve ardından drama gösterisi sahnelendi.

Vali Makas, programda yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan ettiğini belirterek, "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’ sözleriyle birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyorum. Ayrıca, İstiklal mücadelesinde canlarını feda eden tüm şehitlerimize minnettarız" dedi.

Programa, Mühimmat Komutanı Tuğ General Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve protokol üyeleri katıldı.