Antalya’nın Alanya ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Alanya Kültür Merkezi’ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hasan Çolak Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda resim, şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapıldı. Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gökbelen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından gösterilerini sergileyen öğrenciler büyük beğeni aldı.

Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı video sunumunun ardından konuşan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "Bugün 12 Mart, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı. Hasan Çolak Anadolu Lisemiz, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından çok güzel bir program hazırlandı. Çok duygu doluydu. Emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili okullarımızda değişik etkinlikler yaptık. ‘Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal’ temalı bir çalışma gerçekleştirdik. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu ile bu çalışmayı yürüttük. Mehmet Akif Ersoy’un fikir dünyasını, bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmayı planladık. Çalışmamız yaklaşık 21 ay hazırlık sürecinde tamamlandı ve toplam 300 öğrenci görev aldı. Bu eşsiz marşın her kıtasını, her dizesini kalbinin derinliklerinde hissederek çalışmalarda yer alan öğrencilerimiz, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edeceğinin teminatını bizlere vermiş olduğunu gördük. En önemli değerlerimizden olan vatan, millet ve bayrak sevgisini kalplerinin derinliklerine kadar yaşadığı bu çalışmayı izleyen herkese de izlettirmeyi amaçladık. Tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 104 yıldır aynı coşkuyla, gururla okuduğumuz İstiklal Marşı’mızı bizlere armağan eden Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarlığımızı ifade ediyorum" dedi.

Program çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Programa Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Murat Levent Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.