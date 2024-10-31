Kırıkkale’de kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından hakkında 6 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan da 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (53), Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hükümlü, yapılan işlemlerin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: iha