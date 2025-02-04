Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Çerikli beldesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyip, çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Hasbihal Buluşmaları" kapsamında Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye ziyaretinin ardından sebze-meyve pazarına geçen Vali Makas, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdi. Vali Makas, belde programı kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çerikli Ajans Amirliği, Çerikli Delice ve Çevresi Motorlu Yük Taşıma Kooperatifi, Safir Tuz, Jandarma Karakol Komutanlığı, Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. Tic. A.Ş. ve 201 konutlu 3. Etap TOKİ Konutları’nda incelemelerde bulundu. Makas, ziyaret ettiği kurumlardaki personele görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlerde Vali Makas’a Delice Kaymakamı Tugay Cingirt, Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ve kurum müdürleri eşlik etti.