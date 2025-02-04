Manisa’nın Salihli ilçesinde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Eğitim Değerlendirme Toplantısı Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda ilçe genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim ortamı sağlamak amacıyla okul ve çevresinde alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıya Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birlik başkanları katıldı.