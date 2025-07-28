Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için yaylaya giden adam, ekiplerin yaptığı aramalar sonucu ölü bulundu.

Olay, gece saat Bahşılı ilçesine bağlı Çayırlı Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatmak için yaylaya çıkan 58 yaşındaki Remzi Taşdemir’den uzun süre haber alınamadı. Hayvanların köye dönmesi ancak Taşdemir’in geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen adam için başlatılan arama çalışmalarında acı sonla karşılaşıldı. Ekipler, sabah saatlerinde Taşdemir’in cansız bedenini yayla bölgesinde buldu.

Remzi Taşdemir’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.