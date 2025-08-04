Kırıkkale’de hakkında "silahla tehdit" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale’de "aşure lokması" etkinliği: Deyişler eşliğinde semah dönüldü
Kırıkkale’de "aşure lokması" etkinliği: Deyişler eşliğinde semah dönüldü
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle yaptığı çalışmalar sonucunda; hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.K.’yi, Tepebaşı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı Lale Sokak’ta yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hükümlü, işlemlerimim ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA