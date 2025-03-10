İzmir’de oyun oynadığı sırada düşerek bacağı kırılan 4 yaşındaki oğlu H.C.B. isimli çocuk, annesi tarafından ’kırık çıkıkçı’ diye tabir edilen bir kadına götürüldü. Yapılan yanlış müdahalelerin ardından bacağında 3 santimlik kısalma oluşan çocuk, Can Hastanesi’nde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Talihsiz olay yaklaşık 1 ay önce meydana geldi. Anne S.Ö. (39), 4 yaşındaki oğlu H.C.B. ile birlikte Manisa’ya bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Küçük çocuk orada akranlarıyla oyun oynarken, çıktığı yüksek bir taşın üzerinden düşerek bacağını kırdı. Çocuğunun ayağında şişlik ve morluk olduğunu farkeden anne, kaldıkları yer hastaneye uzak olduğu için arkadaşı ve komşuların yönlendirmesiyle oğlunu köyde bulanan ’kırık çıkıkçı’ diye bilinen bir kadına götürdü. İddiaya göre kırık çıkıkçı kadın, çocuğun bacağının çıktığını söyleyip kırılan kemiğin olduğu kısmı bir bezle sardı. Acıları dinmeyen küçük çocuğun kırılan kemiği zamanla yanlış kaynayınca bacağında 3 santimlik bir kısalma meydana geldi.

Daha önceki süreçte eşinden boşanan ve çocuklarıyla yalnız yaşayan anne S.Ö., oğlunun yaşadığı sağlık sorunun ilerlediğini görünce çareyi hastaneye başvurmakla buldu. Can Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Levent Tad ve ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun uyluk kemiğinin kırılıp yanlış kaynadığı belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından ameliyata alınan H.C.B., geçen başarılı ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

"Bizim burada kırık çıkıkçı teyze var"

Çocuğunun bacağının kırıldığı gün yaşadıklarını anlatan anne S.Ö. kırılma sonucunda bacağında oluşan şişlik ve morarmaların olduğunu belirterek, "Akşamüzeri eve geldiğimizde oğlum ‘Bacağım çok acıyor’ dedi. Kontrol ettiğimde ise morluklar gördüm ve hastaneye götürmeye karar verdim. Köy olduğu için, bir de oraya misafir gittiğimiz için, hastane biraz uzak mesafede kalıyordu. Komşular ‘Bizim burada bir kırık çıkıkçı teyze var. Ona götürelim, baksın bir şey yapamazsa son çare hastaneye götürürüz’ dediler. Sonra çocuğumu kırk çıkıkçı denilen kadına götürdük. Teyze, oğlumun bacağına baktı ve çıkık olduğunu söyledi. Daha sonra ‘Ben bunu şimdi saracağım. 10 gün kapalı kalsın. 10 gün sonra bu bezi açın ve çocuk kendi ayağının üstüne basacak’ dedi. 10 gün sonra oğlum hala bacağının ağrıdığını söyleyince ben de kontrol etmek için bezi açtım ve morlukların gitmediğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında tekrar ameliyat olacak

Eşiyle boşandığını çocuklarıyla yalnız yaşadığını vurgulayan anne S.Ö., "Oğlumun ilerleyen süreçte yürüme zorluğu çektiğini görüp Can Hastanesi’ne başvurarak Op. Dr. Levent Tad’a gösterdim. Doktorlara yaşanan durumu anlattım. Onlar da gerekeni yaptı. Levent Bey tarafından oğlumun ameliyatı yapılarak bacağına platin takıldı. Geçen hafta kontrole götürdüm ve röntgeni çekildi. Ondan sonra kemiklerinin tekrar kaynadığı söylendi. Doktorumuz platinin çıkarılması gerektiğini belirterek önümüzdeki ayın 15’ine randevu verdi. İnşallah oğlum tamamen sağlığına kavuşacak" sözlerini ekledi.

"İnsanın bazen basireti bağlanabiliyor"

Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsa hemen hastaneye başvuracağını vurgulan anne, "Ben tıbba karşı bir insan değilim. Tıbbın içinde olan bir kişiyim. Söz konusu evlatlar olunca insanın bazen basireti bağlanabiliyor. Bundan sonra ne olursa olsun, çocuğum ağlasa da sızlasa da ambulansın gelmesini beklerim. Hiçbir şekilde müdahale etmem ve de ettirmem. Yolda düşse çocuğumu alıp hemen acile gidiyorum. Hatta yolda düştü ve birçok kez hastaneye başvurdum. Allah korusun yine başına böyle bir şey gelse bu sefer çocuğu o hale bırakır ambulansı arayıp gelmesini beklerim. Bu zaten ilk ve son oldu. Böyle bir hata yaptım. Bundan sonrası kesinlikle yapmam. Allah kimseyi doktorlardan ve hastanelerden şaşırtmasın. Bizimle ilgilenen başta doktorumuz Op. Dr. Levent Tad ve tüm Can Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Kırık bacağı 3 santim kısaldı

Düşme sonrası uyluk kemiğinde kırık oluştuğunu belirten küçük H.C.B.’nin doktoru Op. Dr. Levent Tad, "Bu kırığın bulunduğu yeri çıkıkçı olarak tabir eden bir kişi tedavi etmeye çalışmış. Tabi olmamış, yapamamış. H.C.B., bize 3 santim kısalıkla aşağıya ve dışarıya dönüklükle beraber yürüyemeyen, üzerine basamayan bir çocuk olarak geldi. Çocuğun bacağını röntgene çektiğimde kırığın tamamen yanlış kaynadığını gördüm ve bunun üzerine ameliyat etmeye karar verdim. Açık bir ameliyat yapmak zorunda kaldık. Çünkü kırık kaynamıştı ve yanlış kaynadığı için bütün o kırık kaynağını dokudan temizleyip yeni baştan düzeltmek durumunda kaldık. Bacağına plak vida yerleştirdik. Yaklaşık 6 haftalık bir tedavi sürecinde alçısı, ameliyattan sonra bakımları ve pansumanları şeklinde gitti. 6’ncı haftanın sonunda serbest yürümesine izin verdik. Şu anda herhangi bir problem yok, tamamen iyileşmiş durumda. Sadece yaşı küçük olduğu için bacağına koyduğumuz plağı çıkarmak durumundayız. O yüzden birkaç ay sonra onun ikinci ameliyatını yapacağız" sözlerini kaydetti.