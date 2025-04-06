Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sol arka patisi kırık halde bulunan kedi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda tedavi edildi. Veteriner hekimlerin gözdesi olan kediye "Şanslı" ismi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, travma sonrası getirilen ve arka bacağında kırık olduğu düşünülen kediye kucak açtı. Yapılan muayene ve radyolojik görüntüleme sonucunda kedinin sol arka bacağında kırık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan kedi kısa sürede sağlığına kavuştu. Şimdiden ekiplerin sevgisini kazanan kediye veteriner hekimler tarafından "Şanslı" ismi verildi.