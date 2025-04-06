Bursa'da Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, THF Erkekler Süper Ligi’nin son haftasında Rize Belediyespor’u 38 - 27 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 22’nci ve son haftasında deplasmanda Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 38 - 27 kazandı.

Çekişmeli geçen ilk yarıyı 19 – 18 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda performansını artırdı. İkinci devreyi 19 – 9’luk üstünlükle tamamlayan Bursa temsilcisi, sahadan 38 – 27’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligdeki son galibiyetiyle puanını 38’e yükselterek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Bursa temsilcisi, 30 Nisan’da Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakalarında Köyceğiz Belediyespor ile karşılaşacak.