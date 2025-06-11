Antalya’da Kınık Toptancı Hal Kompleksi’nin kaba inşaatında sona gelinirken, 320 dönümlük alan üzerine kurulan tesis, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artırarak ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde hayata geçirdiği, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artıracak projede artık sona yaklaşıldı. Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerindeki halleri tek çatı altında toplayacak Kınık Toptancı Hal Kompleksi’nin kaba inşaatında sona gelinirken proje yüzde 80 oranında tamamlandı. Hal içerisinde yer alan komisyonculara ayrılacak meydan, estetik bir görünüme kavuşturularak açılışa hazırlanıyor.

Sosyal ve ticari donatılar bir arada

Üreticiler ve komisyoncular için modern bir ticaret alanı sunacak Kınık Toptancı Hal Kompleksi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak. 120 komisyoncu dükkanı, 136 tüccar dükkanı ve 72 ticari dükkandan oluşacak kompleks, tarım ticaretine yeni bir soluk getirecek. Proje kapsamında idari ofisler, toplantı salonları ve geniş bir komisyoncu meydanı da yer alacak. Ayrıca, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına yönelik halı saha, soyunma odaları ve duş üniteleri gibi donatılar da projeye dahil edildi.

Yaş sebze ve meyve üreticileri için önemli bir ticaret alanı olacak Kınık Toptancı Hal Projesi bölgedeki ticareti güçlendirecek. Antalya’nın üretim gücüne destek olacak Kınık Toptancı Hal Kompleksiyle birlikte yalnızca yerel değil, bölgesel bir tarım ve ticaret merkezi de olacak. Kompleksin faaliyete geçmesiyle Kaş tarımının kalbi Kınık’ta atacak.