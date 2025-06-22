Kocaeli’de üniversite hayalini kuran binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT için sınav salonlarında yerini aldı. Adaylardan biri kapıların kapanmasına 3 dakika kala sınav merkezine yetişirken, kimliğini annesinde unutan bir başka genç ise sınava 2 dakika kala giriş yapabildi. Kimliğini unutan genç, "Kimlik yetişirse yetişir, yetişemezse sağlık olsun, pek de önemi yok. Zaten çok çalışmadım, başka planlarım var" dedi.

Üniversiteye giriş yolunda önemli bir dönüm noktasına ulaşan adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerine akın etti. Adayların yanı sıra aileler de büyük bir heyecan yaşadı. Sınav, saat 10.15’te başladı. Kentin çeşitli okullarında, öğrencilerin dikkatli ve sakin olmaları gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. Sınav salonlarında sıkı denetimler uygulanarak adayların kurallara eksiksiz uyması sağlandı. 160 sorudan oluşan AYT için öğrencilere 180 dakika süre tanındı.

2 dakika kala yetişti

Bir öğrenci sınava 3 dakika kala koşarak yetişirken, bir başka aday ise kimliğini annesinde unuttuğunu fark etti. Okul kapısında bekleyen vatandaşlardan biri aracılığıyla annesini arayan öğrenci, kimliğin getirilmesiyle birlikte sınava 2 dakika kala içeri girmeyi başardı.

Adaylar içeride soruları çözerken, dışarıda bekleyen ailelerin kimi dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu, kimi de çay içerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Sınav merkezlerinin önünde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"Çok fazla heyecan var"

Heyecanla kapıda bekleyen İdris Bayar, "Oğlumun sınavı için geldim. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Çok fazla heyecan var. Oğlumdan daha fazla heyecanlıyım" dedi.

"Salonlarda görevlendirilecek kişiler eşliğinde çocukların tuvalet ihtiyacı karşılanmalı"

Emekli öğretmen olan bir diğer veli ise, "Oğlum sınava girecek, dün maratonun birinci etabı tamamlandı, ikincisi için buradayız. Çocuklar bazen rahatsızlıkları dolayısıyla tuvalet ihtiyacı oluyor ancak çıkamıyorlar. Salonlarda görevlendirilecek kişiler eşliğinde çocukların tuvalet ihtiyacı karşılanmalı. Dün bir öğrencinin tuvalete gidemediğinden dolayı sınavı terk ettiğini öğrendim" diye konuştu.

"Kimlik yetişirse yetişir, yetişemezse sağlık olsun, pek de önemi yok"

Kimliğini annesinde unutan Emir Kemal Çalışkan, "Dün sınavım iyi geçti, 2 yıllık okumayı düşünüyorum. Bu sınavı girmeyi de düşünüyordum, öylesine denemek için girecektim. O yüzden pek de bir önemi yok benim için. Kimlik yetişirse yetişir, yetişemezse sağlık olsun, pek de önemi yok. Zaten çok çalışmadım, başka planlarım var. Sadece kendimi denemek için girdim. Bu ikinci senem" şeklinde konuştu.