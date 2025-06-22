Yozgat’ta milyonlarca yıllık rüzgar ve su aşındırmasıyla oluşan peri bacalarını andıran jeolojik yapılar doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle bazı kaya oluşumlarının dev sütunlara ve heykelsi figürlere benzemesi dikkat çekiyor.

Yozgat’ın ‘Gelinkayası’ mevkiine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ve bölgeye hakim yüksek bir tepedeki kayalık yapılar, milyonlarca yılda oluşan peri bacalarına benzerliğiyle ön plana çıkıyor. Gelinkayası bölgesindeki yumuşak yapılar, zamanla rüzgar ve yağmur erozyonuyla aşınarak sıradışı silüetler meydana getirdi. Oluşan şekiller kimi zaman devasa sütunları, kimi zaman ise insan silüetlerini andırıyor.

Gelinkayası mevkiini gezmek için geldiğini söyleyen doğasever Osman Savaş, bölgeyi keşfederken kayalıkları uzaktan fark ettiğini belirterek, "Doğa yürüyüşleri yapmayı seviyorum. Bu civarda Gelinkayası’nı görmek için gelirken uzaktan burayı gördüm. Dikkatimi çekti, yakından gelip inceledim. Gerçekten çok farklı ve dikkat çeken bir yapı. Yozgat’ta böyle bir doğal oluşumun olduğunu görmek heyecan verici. Genelde bu tür yapılar su ve rüzgârla oluşuyor. Büyüklükleri 25 metreye kadar varıyor olabilir. Peri bacalarını andırıyor. Doğaseverler Gelinkayası’na uğradıklarında mutlaka burayı da ziyaret etmeli" dedi.

Bölgedeki kayalıkların bazıları birbiriyle sırt sırta vermiş devasa figürleri andırırken, üst kısmı geniş ve altı ince olan bazı yapılar ise mantar veya sütun figürleriyle dikkat çekiyor.