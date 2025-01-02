Kilis’te silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi ve Yavuzlu Köyü’nde silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde 3 adrese baskın düzenlenerek arama yapıldı. Aramalarda 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 51 adet mühimmat, 50 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 63 adet 765 mm tabanca mühimmatı ve 3 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda O.D. (42) ve A.M. (73) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan O.D. tutuklanırken, A.M. isim şahıs ise serbest bırakıldı.