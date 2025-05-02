Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Kilis’te tamamladığı proje ile 2 bin 790 dekar tarım arazisi arıtılmış atık sularla buluştu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), çevreye zarar veren atık suları, tarımsal üretimi artıran can suyuna dönüştürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Afyonkarahisar’da ülkenin en büyük atık su sulama projesini hizmete alan DSİ, bu kez Kilis’te tamamladığı projeyle 2 bin 790 dekar tarım arazisini arıtılmış sularla buluşturdu.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2018 yılında işletmeye alınan Kilis Evsel Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılabilmesi amacıyla 2022 yılında bir dezenfeksiyon ünitesi inşa edildi. Bu ünitenin çıkış suları ile yapılacak sulamaya dair proje çalışmaları ise 2023’te tamamlandı. Proje kapsamında Kilis merkez, Arpakesmez ve İnanlı köylerindeki toplam 4 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanması hedeflenirken, ilk etapta 2 bin 790 dekar alan sulamaya açıldı.

Toplam 205 milyon TL’ye mal olan proje ile günlük 30 bin metreküp arıtılmış su, sulama suyu kalitesine getirilerek toprakla buluşturuluyor. Bu sayede hem verim artışı sağlanacak hem de yıllık 40 milyon TL’lik net gelir artışı hedefleniyor.