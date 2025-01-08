Yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Özmen, Türkeli ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da yaklaşık üç aydır kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Özmen’in cenazesi, İstanbul’dan memleketi Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü Görköy Mahallesi’ne getirildi.

Kayabaşı Köyü Görköy Mahallesi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında, Kaymakam Safa Kahraman, Kayabaşı köyü nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Özmen’in cenazesinde, ailenin acısını paylaştı.