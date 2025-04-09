Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde il genelinde gerçekleştirdiği araması bulunan şahıslara yönelik çalışmada muhtelif suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan 6 şahsı yakalayarak cezaevlerine teslim etti.

Kasten öldürme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 18 yıl, kasten öldürme suçundan 17 yıl 11 ay, hırsızlık, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 17 yıl, uyuşturucu madde ticaretinden 16 yıl 5 ay, hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay ve uyuşturucu madde ticaretinden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan toplam 6 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildiler.