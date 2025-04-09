Şırnak’ın Cizre ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde ortaokul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ başkanlığında, LGS kapsamında yapılacak olan sınavla ilgili toplantı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 15 Haziran pazar günü yapılacak merkezi sınava ilişkin son hazırlıklar ele alındı. Toplantıya Şube Müdürü Ahmet Gümüş’ün yanı sıra ortaokul müdürleri katıldı.

Bilgilendirme toplantısı ile ilgili kısa bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, "Yaşamdaki sınavlar, bizi hayallerimize ulaştıracak birer basamaktır. Başarı dolu bir gelecek için LGS kapsamındaki merkezi sınavına girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim" dedi.