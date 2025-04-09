Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) "Eczacılık Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Senato Üyeleri, Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Eczacı Ayşegül Kara, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yoğun katılımın olduğu tören aziz şehitlerin anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından BEUN Devlet Konservatuarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi icra edildi. Büyük takdir toplayan dinletinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer sözlerine, geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan eczacılık mesleğinin önemine ve toplum sağlığı açısından taşıdığı büyük öneme dikkat çekerek başladı, ardından eczacılık bölümünü tercih eden öğrencileri her türlü fedakârlığı göstererek yetiştiren ailelere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Özölçer, genç eczacı adayların giyeceği beyaz önlüğün yalnızca bir giysi olmadığını belirterek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Eczacı adayı öğrencilerimizin eğitim ve meslek hayatı boyunca giyeceği beyaz önlükler; yalnızca bir giysi değildir. Saflığı, temizliği, dürüstlüğü, saygıyı ve meslek ahlakını temsil ettiği gibi; sizlerin alın terini, çalışkanlığını ve onurunu da temsil edecektir. Beyaz önlüğünüz, onu gururla giyip gülen yüzlerinizle şifa arayanlara umut olduğunuzda; hastalarınızın duası ve yakınlarının teşekkürü ile daha da değerlenecektir. Şunu unutmayınız ki eczacılık, özveri ve bağlılık gerektiren bir meslektir. İnsanların hayatına dokunan, onların sağlık ve refahını gözeten sizler, toplumun güvenini ve saygısını kazanacak, büyük bir sorumluluğu omuzlayacaksınız. Üniversitemizin sizlere kazandıracağı vizyon ile ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa değer katacağınıza canıgönülden inanıyorum. Geleceğimizin aydınlık yüzü olan sizleri bugünlere getiren fedakâr ailelerinize huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Eczacılık Fakültemizin gelişmesine değer katan güçlü akademik ve idari kadromuzu ayrı ayrı tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum."

Törenin önemine dair açılış konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Safi Öz konuşmasında, öğrencilere beyaz önlüklerinin önemini ifade ederek lisans hayatlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Zehra Safi Öz konuşmasında ayrıca Fakültenin gelişimine ve sağlık alanındaki gelişimine her daim destek olan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sunup törenin düzenlenmesinde emeği geçen personel ile öğrencilerin ailelerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

2024-2025 Akademik Yılı BEUN Eczacılık Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni, açılış konuşmalarının ardından Eczacılık Fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirilmesi ve günün anısına binaen hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.