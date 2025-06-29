Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, kafe, restoran ve kuaför gibi işletmelerin müzik yayını için telif hakkı ödemesi gerektiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, işletmelerin açık alanlarında müzik yayını yaparken telif hakkı ödemekle yükümlü olduğunu hatırlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlemeleri doğrultusunda işletmelerin yasal lisans alması gerektiğini belirtti. İşçimen, bu zorunluluğun kafe, restoran, otel, kuaför, mağaza ve düğün salonu gibi hizmet sektöründeki tüm işletmeleri kapsadığını ifade etti.

“MÜZİK TİCARİ BİR DEĞER, TELİF ZORUNLU”

İşçimen, “İşletmelerde çalınan müzikler sadece ambiyans değil, aynı zamanda ticari bir değer. Televizyon, radyo veya dijital mecralarla sınırlı olmayan telif zorunluluğu, artık fiziki mekanlarda da geçerli. Kamuya açık alanlarda ticari amaçla çalınan her şarkı, yasalar gereği telif koruması altında” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ortak Lisanslama Birlikleri sistemiyle işletmelerin tek bir lisansla dünya çapında müzik repertuvarına erişebileceğini belirten İşçimen, bu sistemin bürokratik karmaşayı azalttığını vurguladı.

Lisans bedellerinin işletme türüne, büyüklüğüne ve müziğin kullanım amacına göre değiştiğini aktaran İşçimen, “Bir kuafördeki arka plan müziği ile düğün salonundaki canlı müzik farklı tarifelerle değerlendiriliyor. İzinsiz müzik yayını yapan işletmeler önce uyarılıyor, ardından denetim ve hukuki süreç başlatılıyor. Bu, idari para cezaları ve davalara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Keşan TSO olarak üyelerin zarar görmemesi için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten İşçimen, “Keşan, İpsala ve Enez’deki işletmelerimizi yasal lisanslama sürecine uyum sağlamaya çağırıyoruz. Üyelerimize her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

İşçimen, işletmelerin cezai yaptırımlardan kaçınmak için lisans süreçlerini gecikmeden tamamlamasını tavsiye etti.