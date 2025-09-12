Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki kereste deposundaki yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zorlar Mahallesi çevre yolu üzerindeki bir kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan helikopter desteğiyle de söndürme çalışmaları sürdürüldü. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.