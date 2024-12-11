Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi yönetim kurulu üyesi eğitimci Birgül Akıncı, ortaokul öğrencileriyle “Kerem ile Aslı Hikâyesi”ni müzakere etti.

Yakutiye Gençlik Merkezi’nde yapılan müzakereye velilerin yanısıra TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ve YK üyesi Selim Adım da katıldı. Müzakerede öğrenciler Kerem ile Aslı Hikâyesi’nin olay örgüsünü, kahramanların isimlerini ve sosyal rollerini, hikâye boyunca Âşık Kerem’in aldığı yolu, yol üzerinde uğradıkları şehirleri ve bu şehirlerin Türk kültür ve medeniyetindeki önemini, hikâyenin Erzurum bahsini, hikâyenin Erzurum bahsinde geçen bina, mekân, cadde ve sokak isimlerini, şiirlerde ve konuşmalarda geçen kelimeleri, tarih gerçekleri anlattılar, tartıştılar, tahlil ettiler.

Etkinlik hakkında bilgi veren eğitimci Birgül Akıncı “Kerem ile Aslı Hikâyesi”nin Türk dünyasının ortak değeri olduğunu söyledi. Akıncı açıklamalarına şöyle devam etti: “Hikâyede onlarca şehir geçtiğini ancak hikâyenin başladığı İsfahan ve bittiği Halep ile beraber en önemli şehrin Kerem ile Aslı’nın uzun yolculuk sonunda ilk defa karşılaştığı Erzurum olması ve hikâyede Erzurum’da bazı somut mekan isimleri ile mahalle isimlerinin geçmesi, Türk dünyasının Erzurum’u en çok bu hikayeden dolayı tanıması nedeniyle öğrencilerimize hem şehrimizin somut olmayan kültür varlığını tanıtmak hem de şehir bilincini işlemek adına Kerem ile Aslı Hikâyesini müzakere etme kararı aldık. TDED Erzurum Şubesi olarak Erzurum’un 2025 yılının EİT Turizm başkenti olduğunu da göz önünde tutarak Kerem ile Aslı’nın şehir gündemine girmesine küçük de olsa bir katkı sağlamayı amaçladık. Öğrencilerimiz soru cevaplarla okudukları hikâyeyi fevkalade içselleştirdiler, çok mutlu olduk. Bizi bu güzel etkinliğe teşvik eden TDED Erzurum Şube Başkanımız Murat Ertaş’a, etkinliğimize ilgi gösteren öğrencilerimize ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum.”