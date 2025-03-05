Antalya’da Kepez Belediyesi, 68 mahalleden oluşan ilçedeki sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretebilmek için "Kepez’i Sen Yönet" projesini hayat geçirdi. İlçe sakinlerinden gelen istek, talep ve şikayetler anlık değerlendirmeye alınarak, çözüme kavuşturulacak.

Kepez Belediyesi, vatandaşlarına en iyi hizmeti sunmak ve mahallelerdeki sorunlara hızlı çözümler üretebilmek amacıyla vatandaş odaklı yönetim ve hizmet çalışmalarını sürdürüyor. 650 bin nüfuslu 68 mahalleden oluşan ilçedeki sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretebilmek amacıyla "Kepez’i Sen Yönet" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda ilçe sakinlerinden gelen istek, talep ve şikayetler anında değerlendirmeye alınarak, ivedilikle çözüme kavuşturulacak. Kepez halkı yaşadıkları bölgedeki eksiklikleri ve talepleri 0 555 024 07 07 numaralı Whatsapp ihbar hattı ya da Kepez İletişim Merkezi’nin 444 6 007 nolu numaralarından iletebilecek.

Proje kapsamında vatandaşlar temizlik, altyapı sorunları, park ve bahçeler ile sosyal yardımlara kadar her türlü taleplerini belediyeye bildirebilecek. Kepez Belediyesi, projenin duyurularını bilboard, afişler ve sosyal medya mecralarından yaparak, halkı ilçenin sorunlarını bildirmeye davet etti. İlçe sakinlerinin bulundukları yerden istek ve taleplerini anında iletebilmeleri için Kepez Belediyesi, çöp konteynerlerinden temizlik araçlarına kadar belediyeye ait araçları da çek-yaz-gönder" görselleriyle donatıyor.

Kepez’de çözüm odaklı belediyecilik

Bu projenin ilçe halkının sorunlarını hızlı bir şekilde tespit edip çözmek, vatandaşların belediyeye olan güvenini pekiştirmek ve daha kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak için önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Proje ile Kepez’i birlikte yöneteceğiz. İlçe sakinlerimizin istek ve taleplerine hızlı ve etkili çözümler üreterek, yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü sorunu anında tespit edip, çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyeceğiz. ’Kepez’i Sen Yönet’ projesi sayesinde vatandaşlarımızın talepleri belediye birimlerimize hızlı bir şekilde iletilecek ve sorunlara ivedilikle müdahale edilerek, Kepez’i daha modern ve yaşanabilir bir hale getireceğiz" dedi.