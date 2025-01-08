Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde Sümer Ezgü Sanat Akademisi’nin Türk Sanat Müziği (TSM) ve Türk Halk Müziği (THM) koroları yeni yıl konseri düzenledi.

Kepez Belediyesinin 2025 yılı kültür ve sanat etkinlikleri muhteşem bir konserle başladı. Kepez Belediyesi, Sümer Ezgü Sanat Akademisi’nin TSM ve THM korolarını, ilçe sakinleriyle buluşturdu.

TSM Şefi Aydemir Tuncer ve THM Şefi M. Berkan Sayın yönetimindeki korolar, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Korolar, Kepez Belediyesinin organize ettiği yeni yıl konserinde, çeşitli Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.

Konseri, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, meclis üyelerinin yanı çok sayıda sanatsever izledi.

Başkan Yardımcısı Adanır, konser sonunda koro şefleri Aydemir Tuncer ve M. Berkan Sayın’a çiçek hediye etti. Adanır, Anadolu coğrafyasını iki güzel rengi olan Türk halk müziği ve Türk sanat müziğini, Kepez sakinleriyle buluşturmasından dolayı Sümer Ezgi Sanat Akademisi’ne, koro şeflerine, saz sanatçılarına ve koro üyelerine teşekkür etti. Sümer Ezgü Sanat Akademisi Müdürü Taner Ezgü de, kültür ve sanata verdiği destekten dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz adına Başkan Yardımcısı Adanır’a plaket takdim etti.