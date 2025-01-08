Kepez Belediyesi, Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı’nda bulunan ve 2000’li yıllarda yapılan 8 Mart Kadınlar Parkı’nı baştan sona yeniliyor. Parkın tadilatı, kadınları temsil eden bir tasarımla yapılıyor.

Kepez Belediyesi, ilçenin ana arterlerinden biri olan Sakarya Bulvarı güzergâhında yer alan ve 2000’li yıllarda inşa edilen parkları yenilemeyi sürdürüyor. Önceki aylarda ilçenin en çok ziyaret edilen ve simge yeşil alanlarından biri olan 30 bin metrekare (m2) büyüklüğündeki Sakarya Parkı’nın eskiyen yüzünü tadilat çalışmasıyla yenilenmişti.

8 Mart Kadınlar Parkı yenileniyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sakarya Bulvarı’nın Kanal Mahallesi bölümünde yer alan 8 Mart Kadınlar Parkı’nda da bakım ve onarım çalışması başlattı.

Halide Edip Adıvar Caddesi ile Sakarya Bulvarı kesişiminde 2 bin 380 metrekare alana kurulu yeşile alan, tabela ismine yaraşır hale getiriliyor.

Parkın mevsimsel şartlar ve yoğun kullanımdan dolayı zaman içerisinde eskiyen bahçe mobilyalarını, yeşil dokusunu kadınları temsil eden bir tasarımla değiştiriliyor.

8 Mart renkleri parkta

Tasarımda ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün renkleri kabul edilen mor, yeşil ve beyaz renkler kullanılacak. Banklar, piknik masaları, adalet ve saygınlığı ifade eden mor renkte boyanacak. Umudu temsil eden yeşil renk için parka zeytin ağacı fidanı ile bitkiler dikilecek. Saflık anlamına gelen beyaz renkle de yeşil alanda dekor çalışması yapılacak.

Yenileme çalışması 8 Mart’tan önce tamamlanacak

Yenileme kapsamında parkın sulama, aydınlatma altyapısının yenilenmesi ile toprak tesviye ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Oturma mobilyaları; oluşan zarara göre ya tamir edilecek ya da yenileriyle değiştirilecek. Altyapı çalışmasıyla zarar gören yürüyüş yolları tamir edilecek. Ağaçların bakımı yapılacak ve çim tohumu atılarak 8 Mart Kadınlar Parkı yeniden yeşillendirilecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, tadilat çalışmasının Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı 8 Mart’tan önce tamamlanacağını ifade ettiler.