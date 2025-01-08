Bayburt Üniversitesinde üç fakültenin dekanı değişti, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yusuf Bilgin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Engin Şahin ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Eyüp Fahri Keskenler atandı.

Bayburt Üniversitesinde görev teslim töreni düzenlendi. Tören, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve üniversite üst yönetiminin katılımıyla gerçekleşti. Görevlerine başlayan yeni dekanlar, görevi devralmalarının ardından mevcut başarıyı daha ileri seviyelere taşıma kararlılığında olduklarını dile getirdiler. Prof. Dr. Yusuf Bilgin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan’dan, Prof. Dr. Engin Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül’den, Prof. Dr. Eyüp Fahri Keskenler ise Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Mahir Kadakal’dan devraldı. Fakültelerin dekanlık makamlarında gerçekleşen törenlerde konuşan Rektör Türkmen, yeni dekanlara başarı dileklerini ileterek, daha önce bu görevleri yürütmüş olan dekanlara şu sözlerle teşekkür etti: “Bugün gerçekleşen bayrak değişimleri, kurumsallaşma sürecinde sürdürülebilir yönetim ilkesinin bir göstergesidir. Biz, artık doçentler, profesörler, dekanlar yetiştiren bir üniversiteyiz.”

Rektör Türkmen ayrıca, bayrak değişiminde yer alan fakültelerin ortak özelliğinin, öncesinde rektör yardımcıları tarafından vekaleten yürütülüyor olmalarının altını çizerek, “Bugün atanan yeni kadrolar, üniversitemizin çeşitli alanlarda yetiştirdiği akademisyenlerden oluşuyor. Yeni sürecin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.