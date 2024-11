Kepez Belediyesi, 1999 tarihinde Düzce ilini vuran depremin ardından her sene “Afet Eğitimi Hazırlık Günü” olarak anılan 12 Kasım’da, Antalya Bilim Merkezi’nde afetlere karşı farkındalık eğitimi düzenledi.

Kepez Belediyesi ile Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle “Afetlere Hazırlık Hayat Kurtarır’ mottosuyla farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. 1999 tarihinde Düzce ilini vuran depremin ardından her sene ‘Afet Eğitimi Hazırlık Günü’ olarak anılan 12 Kasım tarihinde, 7-14 yaş gurubu çocuklar afete karşı bilgilendirildi. Antalya Bilim Merkezi’nde düzenlenen, Tematik Bilim Kampı öğrencilerinin katıldığı farkındalık eğitiminde, AFAD görevlisi Hakan Akaydın, afetlerde risk azalımı, afetlere hazırlık ve acil durum yönetimlerini anlattı. Öğrenciler, AFAD’ın üstlendiği görevler hakkında da bilgilendirildi. Evlerde bulunan büyük risklere dikkat çekilen eğitimde, patlama ve dağılmalara karşı camlara film çekilmesi, büyük eşyaların ve özellikle yüksek yerde, rafların üzerinde bulunan eşyaların sabitlenmesi, cam ve balkonlardan uzak durulması gerektiği aktarıldı. Çevre riskleri, ilk saatlerin önemi, afet öncesi alınması gereken tedbirlerin tek tek anlatıldığı farkındalık eğitiminde, afetlere karşı her an hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekildi.