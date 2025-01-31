Antalya Bilim Merkezi fen bilimleri atölyesine katılan öğrenciler, günlük hayatta kullandıkları ihtiyaçlarını üreterek nasıl yapıldığını keşfediyor.

Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi’nin atölyelerine gelen öğrenciler, çeşitli üretimler yaparken aynı zamanda etkili düşünme yollarını ve problem çözme yeteneklerini de geliştiriyor. Pazartesi hariç her gün sabah ve öğleden sonra atölyeleri olan merkezdeki fen bilimlerini tercih eden çocuklar, laboratuvar tekniklerini kullanarak florürsüz diş macunu, parabensiz şampuan, kokulu mum ve sabun gibi günlük hayatta kullandıklarını ihtiyaç malzemelerini üretiyor.

Düşünme becerisi kazanıyorlar

Yaptıklarını sevdiklerine hediye etmenin heyecanını yaşayan katılımcılar, bu sayede bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını da öğreniyor. Bilimsel süreç becerilerini ile birlikte üst düzey düşünme becerilerini de geliştiren çocuklar, bilimin temelini oluşturan terimleri öğreniyor. Eğlenirken öğrenen bilimin müdavimleri, ilgilerini çeken laboratuvar malzemelerini lise düzeyinde karşılarına çıkmadan önce deneyimleme fırsatı buluyorlar.